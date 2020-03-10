Коронавирус SARS-CoV-2. Витвицкая самоизолировалась после приезда из Италии

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая самоизолировалась после приезда из Италии, где отдыхала с подругами. Об этом она сообщила в Instagram.
"Спасибо всем друзьям, коллегам, незнакомцам, подписчикам – всем, кто волновался, писал, спрашивал, комментировал. Возвращаюсь из Италии в Киев. И я, и девушки решили добровольно самоизолироваться на 14 суток под контролем врача. У нас нет никаких симптомов, температура в норме", – написала телеведущая.
По словам Витвицкой, она приняла такое решение, чтобы не волновать коллег и друзей. Она некоторое время не будет выходить в эфир ТСН на "1+1".
"Мы вылетали в Италию, когда это было абсолютно разрешено обеими странами, и придерживались всех основных мер безопасности, рекомендованных Минздравом и ВОЗ, и информировали об этом в соцсетях. Все должно было быть иначе. В городах были туристы из других стран, в частности из Испании, Германии, Португалии, и все было спокойно. Но вдруг на второй день нашего путешествия 8 марта премьер Италии подписал директиву о карантине Ломбардии и Венето и запретил сообщение с этими регионами. Остановили перелеты, закрыли школы. Туристов начали постепенно доставлять домой", – рассказала она.
Витвицкая признала, что выбрала неудачное время для поездки.
"Не снимаю с себя ответственности и признаю, что дата путешествия была выбрана неудачно, поэтому сейчас не повторяйте мой опыт. Стоит ограничить по возможности свои заграничные путешествия и соблюдать все правила гигиены", – написала телеведущая.
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Дякую усім друзям, колегам, незнайомцям, підписникам - усім хто хвилювався, писав, питав, коментував. Повертаюся з Італії до Києва, і я та дівчата вирішили добровільно самоізолюватися на 14 діб під контролем лікаря. У нас немає жодних симптомів, температура в нормі. Однак щоб не хвилювати колег, друзів та всіх навколо, - ми на це йдемо. Тож, наразі Ви не побачите нас в місті чи в ефірі ТСН, хіба що дамо коментарі по скайпу) Також ми будемо на зв’язку в соцмережах Ми вилітали до Італії, коли це було абсолютно дозволено обома країнами, і дотримувалися всіх основних заходів безпеки, рекомендованих МОЗ та ВООЗ та інформували про це у соцмережах. Все мало бути інакше, в містах були туристи з інших країн, зокрема з Іспанії, Німеччини, Португалії і все було спокійно. Але раптом на другий день нашої подорожі 8 березня прем’єр Італії підписав директиву про карантин Ломбардії та Венето і заборонили сполучення з цими регіонами. Зупинили перельоти, закрили школи тощо Туристів почали поступово доправляти додому. Не знімаю з себе відповідальності та визнаю, що дата подорожі була вибрана невдало, тож зараз, не повторюйте мій досвід. Варто обмежити за можливості свої закордонні подорожі і дотримуватися всіх правил гігієни. Сподіваюся що всі, хто з нашою групою вчора і сьогодні летітимуть зі мною у літаку з Італії та всі, хто повертається з цієї та інших країн зі спалахом коронавірусу вчинять так само, звернуться до лікаря та пройдуть самоізоляцію. А в дорозі будуть дотримуватися всіх санітарних вимог. Під час нашої поїздки та новин про італійський карантин МОЗ опублікували єдині правила для всіх українських громадян, які повертаються додому з тих країн, де поширюється COVID 19. Вони тут у фото. Два тижні ми будемо добровільно ізольованими, стежитимемо за оновлення інформаціі та керуватимемося рекомендаціями лікаря. На цих телеграм-канал є найновіша інформація! https://t.me/COVID19_Ukraine https://t.me/mozofficial МОЗ вважає, що тест на коронавірус варто робити тільки за призначенням лікаря ! Він покаже точну інформацію коли є симптоми і якщо виключені інші різновиди ГРВІ. І стоп фейки та стоп паніка Дивіться ТСН Гаряча лінія 1545 Офіційний телегр
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.
По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.
В Италии, по данным властей на 9 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе и вторые в мире (после КНР).