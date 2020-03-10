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13 марта, 2020
 
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Коронавирус SARS-CoV-2. Витвицкая самоизолировалась после приезда из Италии

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая досрочно закончила путешествие по Италии.

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Витвицкая: Не снимаю с себя ответственности и признаю, что дата путешествия была выбрана неудачно
Витвицкая: Не снимаю с себя ответственности и признаю, что дата путешествия была выбрана неудачно
Фото: solomiyavitvitska/ Instagram

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая самоизолировалась после приезда из Италии, где отдыхала с подругами. Об этом она сообщила в Instagram.

"Спасибо всем друзьям, коллегам, незнакомцам, подписчикам – всем, кто волновался, писал, спрашивал, комментировал. Возвращаюсь из Италии в Киев. И я, и девушки решили добровольно самоизолироваться на 14 суток под контролем врача. У нас нет никаких симптомов, температура в норме", – написала телеведущая.

По словам Витвицкой, она приняла такое решение, чтобы не волновать коллег и друзей. Она некоторое время не будет выходить в эфир ТСН на "1+1".

"Мы вылетали в Италию, когда это было абсолютно разрешено обеими странами, и придерживались всех основных мер безопасности, рекомендованных Минздравом и ВОЗ, и информировали об этом в соцсетях. Все должно было быть иначе. В городах были туристы из других стран, в частности из Испании, Германии, Португалии, и все было спокойно. Но вдруг на второй день нашего путешествия 8 марта премьер Италии подписал директиву о карантине Ломбардии и Венето и запретил сообщение с этими регионами. Остановили перелеты, закрыли школы. Туристов начали постепенно доставлять домой", – рассказала она.

Витвицкая признала, что выбрала неудачное время для поездки.

"Не снимаю с себя ответственности и признаю, что дата путешествия была выбрана неудачно, поэтому сейчас не повторяйте мой опыт. Стоит ограничить по возможности свои заграничные путешествия и соблюдать все правила гигиены", – написала телеведущая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемиюа 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. 

В Италии, по данным властей на 9 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе и вторые в мире (после КНР).

Теги: Соломия Витвицкая, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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