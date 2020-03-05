Витвицкая: Мама нравилась парням больше, чем я

39-летнняя ведущая "ТСН" на канале "1+1" Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мамой – Светланой Витвицкой.
Ведущая призналась, что в юности сравнения с мамой всегда были не в ее пользу.
"Ты не обижайся, но мама у тебя красивее", – говорили мне мои ребята-сверстники", – сообщила Витвицкая.
По словам телеведущей, сегодня ее мама активно пользуется социальными сетями и через день посещает спортклуб.
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“Ти не ображайся, але мама у тебе красивіша», так говорили мені мої хлопці-однолітки в юності * А я й не ображаюся! Бо це правда! І досі в захопленні, що моя @svitvit зареєстрована у всіх соцмережах! Активно займається спортом і через день тренується у спортклубі! Мамуся обожнює кіно, знає про усі новинки і оскарівську ніч традиційно проводить біля екрану телевізора! А ще незабаром знову збиратиметься на @odesa_film_festival! Бо з першого кінофестивалю вона палка прихильниця одеського кінофесту і найактивніша відвідувачка усіх сеансів, майстер-класів, зустрічей з митцями! (Винятком був 2018 - коли порвала зв’язку за кілька тижнів до фестивалю і лікар просто заборонив активний рух - і тоді це була трагедія!) У липні Світлана Вітвіцька обов’язково їде до Одеси! Журнал @viva_ukraine_magazine дякую за цю теплу та ніжну фотосесію! Editor-in-chief @ivannaslaboshpitskaya Photo @sofi_zay Produser @nata_dreamer Style @alina_kharechko MUAH @pied.de.poule #mam #me #photoshoot #mother #muter #love #home
Соломия Витвицкая работает на канане "1+1" с 2008 года. В 2011 году Витвицкая стала ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". В 2013 году телеведущая вышла замуж за режиссера Сергея Кочеткова. Витвицкая – волонтер и куратор социального мультимедийного проекта "Победители" о воинах АТО.