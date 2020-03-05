Витвицкая: Мама нравилась парням больше, чем я

Ведущая "ТСН" на канале "1+1" Соломия Витвицкая призналась, что раньше сравнения с мамой были не в ее пользу.

В юности сравнения с мамой были не в пользу телеведущей Фото: solomiyavitvitska/ Instagram

39-летнняя ведущая "ТСН" на канале "1+1" Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мамой – Светланой Витвицкой.

Ведущая призналась, что в юности сравнения с мамой всегда были не в ее пользу.

"Ты не обижайся, но мама у тебя красивее", – говорили мне мои ребята-сверстники", – сообщила Витвицкая.

По словам телеведущей, сегодня ее мама активно пользуется социальными сетями и через день посещает спортклуб.

Фото: solomiyavitvitska / Instagram



Соломия Витвицкая работает на канане "1+1" с 2008 года. В 2011 году Витвицкая стала ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". В 2013 году телеведущая вышла замуж за режиссера Сергея Кочеткова. Витвицкая – волонтер и куратор социального мультимедийного проекта "Победители" о воинах АТО.