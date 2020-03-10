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Утверждение санкций ЕС за нарушение территориальной целостности Украины перенесено из-за коронавируса – Йозвяк

Как стало известно корреспонденту Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарду Йозвяку, встреча министров торговли ЕС по вопросу санкций против лиц, причастных к подрыву украинского суверенитета, перенесена на 13 марта.

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В Брюсселе принимают меры по защите от коронавируса
В Брюсселе принимают меры по защите от коронавируса
Фото: ЕРА

Официальное продление санкций Европейского союза против ответственных за нарушение территориальной целостности Украины перенесено из-за мер безопасности, предпринятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 10 марта написал в Twitter брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Решение о продлении санкций против физических лиц и юридических субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, будут утверждать министры юстиции [стран Евросоюза] 13 марта. Изначально предполагалось, что решение примут министры торговли 12 марта, но их встречу перенесли", – отметил Йозвяк.

4 марта журналист сообщил, что послы ЕС согласовали пролонгацию санкций в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 компаний на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В ближайшее время страны Евросоюза ожидает всплеск числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, заявила 6 марта еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Двое сотрудников органов ЕС заразились COVID-19 за прошлую неделю.

Теги: санкции, война в Украине, Евросоюз, суверенитет, Рикард Йозвяк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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