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Премьер Нидерландов посоветовал воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса – и тут же нарушил рекомендацию. Видео

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 9 марта попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции, которая была посвящена коронавирусу. Как сообщает общественный вещатель NH Nieuws, он призвал жителей страны из-за коронавируса отказаться от рукопожатий. "Сейчас это кажется разумной мерой", – сказал премьер, после чего подал руку директору Национального института общественного здравоохранения Япу ван Диззелю. Ван Диззель протянул руку в ответ, но обратил внимание Рютте, что теперь рукопожатия под запретом. "Ой, извините, это же не разрешено! Извините, извините, извините!" – под смех журналистов сказал нидерландский премьер. Видео NH Nieuws опубликовал в YouTube.

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Рютте и ван Диззель давали пресс-конференцию вчера
Рютте и ван Диззель  давали пресс-конференцию вчера
Фото: EPA

По данным Национального института общественного здравоохранения Нидерландов, по состоянию на 10 марта в стране зафиксировано 382 случая инфицирования коронавирусом, четыре человека умерли. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. 

видео

Видео: NH Nieuws / YouTube
Теги: Нидерланды, Марк Рютте, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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