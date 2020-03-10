Премьер Нидерландов посоветовал воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса – и тут же нарушил рекомендацию. Видео

По данным Национального института общественного здравоохранения Нидерландов, по состоянию на 10 марта в стране зафиксировано 382 случая инфицирования коронавирусом, четыре человека умерли.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.
По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.