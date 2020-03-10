Коронавирус SARS-CoV-2. В Великобритании уже шесть умерших

На территории Соединенного Королевства подтвердили 373 случая заражения коронавирусом.

В Великобритании от коронавирусной инфекции COVID-19 умер шестой пациент, сообщил Twitter министерства здравоохранения страны.

Пациент в возрасте свыше 80 лет проходил лечение в больнице в Хартфордшире, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Ему было 80 лет.

"По всей видимости, заражение произошло в Великобритании, начато выявление всех контактов", – говорится в сообщении.

Пол и точный возраст покойного не называются.

.@CMO_England has confirmed a sixth patient in England who tested positive for coronavirus (#COVID19) has died.



The patient was being treated at West Hertfordshire Hospitals NHS Trust and had underlying health conditions.



For latest information:

https://t.co/CZh5JdyN2Q pic.twitter.com/6twIMY8jqX — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 10, 2020

Всего по данным минздрава, в Соединенном Королевстве на утро 10 марта насчитывается 373 подтвержденных случая COVID-19. Наибольшее число заразившихся – в Лондоне.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.