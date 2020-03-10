Коронавирус лучше всего распространяется при температуре +9 °С – исследование

Коронавирус SARS-CoV-2, по мнению исследователей, "очень чувствителен" к теплой погоде, однако это не значит, что с наступлением лета эпидемия коронавирусной инфекции обязательно пойдет на спад.

Коронавирус SARS-CoV-2 "очень чувствителен" к температуре воздуха и лучше распространяется при +8,72 °С. Как сообщает The South China Morning Post, к такому выводу пришла группа исследователей из университета в китайском Гуанчжоу (провинция Гуандун).

В связи с этим исследователи призвали власти стран и регионов с более низкой температурой воздуха "принять самые строгие меры контроля" для предотвращения эпидемий.

При этом другая группа исследователей из Гарварда пришла к выводу, что коронавирус может распространяться в разных средах, поэтому ожидания, что эпидемия пойдет на спад с приходом лета могут не оправдаться.

Тем не менее, ученые полагают, что "по мере повышения температуры вирус может стать менее стабильным", что позволит "разорвать цепь его распространения".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев – 686. 202 из них – за последние сутки.