Мадонна прервала гастроли в Париже из-за эпидемии коронавируса

Американская певица Мадонна объявила о досрочном завершении концертного тура Madame X, отменив два ранее перенесенных по состоянию здоровья концерта в парижском кинозале "Гран-Рекс".

61-летняя американская певица Мадонна 10 марта отменила перенесенные ранее по состоянию здоровья два концерта в Париже. Информация об этом опубликована на официальном сайте певицы.

"После официального уведомления полиции о запрете на проведение мероприятий для аудиторий, численность которых превышает 1 тыс. человек, мы вынуждены объявить об отмене перенесенных ранее на 10-е и 11 марта концертов", – говорится в сообщении менеджмента певицы.

Концертный тур Мадонны с шоу Madame X в поддержку 14-го студийного альбома стартовал в Париже 21 февраля. Последнее выступление певицы было запланировано на 8 марта, но из-за плохого самочувствия артистка перенесла два выступления на 10-е и 11 марта.

6 марта Мадонна призналась, что считает дни до окончания своего гастрольного тура Madame X, так как во время гастролей ее сопровождают неприятности – 2 марта певица рассказала, что во время выступления кто-то вытащил из-под нее стул, после чего она упала и больно ударилась копчиком.

Во время февральских гастролей в Лондоне Мадонна также несколько раз отменяла концерты из-за старой травмы колена и несколько раз задерживала выступление. Певица передвигалась по городу с помощью трости.

Мадонна родилась в 1958 году в США. По версии Книги рекордов Гиннесса, певица является самой коммерчески успешной исполнительницей в мире. В конце 80-х годов Мадонну стали называть "королевой поп-музыки".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Во Франции зарегистрировано 1116 случаев заражения, из них 19 – со смертельным исходом.