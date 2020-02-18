Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом

Американская певица Мадонна показала в микроблоге молодого бойфренда, Ахламалика Уильямса.

Мадонна: Я бы не могла сделать всего этого без поддержки всех моих любимых Фото: madonna / Instagram

61-летняя американская певица Мадонна поделилась в Instagram подборкой снимков по случаю окончания шоу Madame X в Лондоне, на некоторых из которых запечатлена с 23-летней дочерью Лурдес и своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.

На последнем фото в подборке запечатлен поцелуй певицы и ее избранника.

"Спасибо, Лондон. Вы были фанатичны! Я бы не могла сделать всего этого без поддержки всех моих любимых", – написала Мадонна.

Ахламалик Уильямс – участник балета Мадонны.

Певица была замужем дважды. С 1985-го по 1989 год она жила с актером Шоном Пенном, с 2000-го по 2008-й – с британским режиссером Гаем Ричи. У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.