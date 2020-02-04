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04 февраля, 2020
 
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В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице

В столичном Caribbean Club Concert-Hall в один день покажут фильм об американской певице Мадонне и исполнят ее песни.

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После показа фильма в Caribbean Club Concert-Hall состоится музыкальное шоу Madonna в исполнении коллектива Ultramarine Girls Band
После показа фильма в Caribbean Club Concert-Hall состоится музыкальное шоу Madonna в исполнении коллектива Ultramarine Girls Band
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert-Hall

6 февраля в Caribbean Club Concert-Hall состоится показ биографического фильма "Мадонна. Рождение легенды" и музыкальное шоу Madonna от Ultramarine Girls Band. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert-Hall.

Биографический фильм "Мадонна. Рождение легенды" итальянского режиссера Гая Гуидо снят на стыке игрового и документального кино. Он рассказывает о начале карьеры американской певицы Мадонны: от игры на барабанах в нью-йоркской группе Breakfast Club до записи первого студийного альбома.

"В 1979 году Мадонна Луиза Чикконе была молодой, но очень амбициозной танцовщицей. Она знакомится с группой Breakfast Club и становится частью команды, сначала играя на барабанах, а затем – на гитаре. Ее настойчивость и целеустремленность пугают и одновременно восхищают участников группы. Но постепенно Мадонна убеждает их, что может быть вокалисткой. Так начинается непростой звездный путь Мадонны, формируется ее стиль, манера пения и поведения. Мадонна буквально делает себя сама!" – говорится в описании картины.

Роль юной Мадонны исполнила актриса Джейми Олд.

После показа фильма в Caribbean Club Concert-Hall состоится музыкальное шоу Madonna в исполнении коллектива Ultramarine Girls Band, который исполнит известные песни Мадонны.

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ

Теги: Мадонна, фильм, концерт, шоу, певица, билеты, Caribbean Club Concert Hall
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