"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой

Американская певица Мадонна разместила в Instagram видео, снятое во время ее концерта Madame X в Майами-Бич.
"Не твоя сука", – написала она.
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Not Your Bitch................... . * #madamextheatre #thefillmoremiamibeach
У Мадонны с декабря 2019-го по январь 2020 года запланирован ряд концертов на площадке The Fillmore Miami Beach.
Певица в связи с плохим самочувствием в конце ноября отменила концерты своего шоу Madame X.
Мадонна родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.