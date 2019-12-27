Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона

Певица Мадонна поделилась видео исполнения песни Your Song из репертуара британского певца Элтона Джона своим приемным сыном Дэвидом Бандой.

Мадонна: Лучший подарок из тех, которые могла бы получить мать Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна показала, как ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда исполняет песню Your Song из репертуара британского певца Элтона Джона, аккомпанируя себе на пианино. Видео Мадонна опубликовала в Instagram.

"Лучший подарок из тех, которые могла бы получить мать", – написала она.

Мадонна показывала, как танцуют все вместе ее темнокожие приемные дети.

У певицы есть еще трое приемных дочерей: семилетние Стелла и Эстер и 13-летняя Мерси Джеймс. Они все уроженцы африканского государства Малави.

Родные дети певицы – 23-летняя Лурдес и 19-летний Рокко.