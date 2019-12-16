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18 декабря, 2019
 
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Мадонна закрутила роман с 26-летним танцовщиком – СМИ

По сообщению Daily Mail, у 61-летней американской певицы Мадонны любовные отношения с 26-летним участником ее балета Ахламаликом Уильямсом.

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Мадонна крутит роман с мужчиной, который моложе нее на 35 лет СМИ
Мадонна крутит роман с мужчиной, который моложе нее на 35 лет – СМИ
Фото: madonna / Instagram

На фан-странице 61-летней американской певицы Мадонны в Instagram – Madonna Scrapbook – разместили ее фото в объятиях 26-летнего танцовщика Ахламалика Уильямса.

"Мадонна и ее бойфренд Ахламалик на балконе их отеля в Майами в пятницу, 13 декабря", – говорится в подписи к фото.

На фото Уильямс, стоя за спиной Мадонны, положил руки ей на бедра.

По сообщению Daily Mail, 26-летний Ахламалик Уильямс – участник балета Мадонны.

В отеле также была замечена 23-летняя дочь Мадонны Лурдес со своим спутником.

Мадонна была замужем дважды. С 1985-го по 1989 год она жила с актером Шоном Пенном, с 2000-го по 2008-й – с британским режиссером Гаем Ричи. У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

Теги: Мадонна, Лурдес, Ахламалика Уильямс
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