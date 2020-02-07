"Какая цензура?!" Мадонна обвинила персонал лондонского зала Palladium в срыве концерта

Американская певица Мадонна должна была закончить шоу Madame X на сцене лондонского Palladium в 23.00. Ей оставалось исполнить последнюю песню, когда на сцену начал опускаться девятитонный занавес.

Шоу Мадонны Madam X с самого начала преследуют неприятности Фото: madonna / Instagram

61-летняя американская певица Мадонна обвинила персонал лондонского зала Palladium в срыве концерта, который проходил на сцене театра 6 февраля, пишет издание Mirror.

На своей странице в Instagram Мадонна заявила, что девятитонная штора начала опускаться на сцену ровно в 23.00. "F**k you motherf**kers, цензура?!" – выругалась в микрофон певица, требуя дать ей возможность завершить концерт. В это время зрители оставались на местах и поддержали певицу алодисментами, пишет Mirror.

"У нас оставалась еще одна песня, когда нас решили подвергнуть цензуре, потянув вниз девятитионный металлический пожарный занавес. К счастью, они остановили это на полпути", – написала артистка у себя в соцсетях после инцидента.

"Артисты созданы для того, чтобы нарушать правила", – заявила певица в своем посте.

Концертный тур Мадонны с шоу Madame X в поддержку 14-го студийного альбома завершится 8 марта в Париже. Mirror пишет, что на одном из предыдущих выступлений артистка из-за опоздания отменила четыре песни, которые были заявлены в программе, а в конце января из-за недомогания вынуждена была отменить концерт в Лондоне.

Мадонна родилась в 1958 году в США. По версии Книги рекордов Гиннесса, певица является самой коммерчески успешной исполнительницей в мире. В конце 80-х годов Мадонну стали называть "королевой поп-музыки".