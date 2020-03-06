"Мадам – мазохистка". Мадонна считает дни до окончания гастрольного тура

За время гастрольного тура Madame X американская певица Мадонна несколько раз отменяла концерты в Лондоне и Париже из-за плохого самочувствия.

61-летняя американская певица Мадонна на своей странице в Instagram призналась, что считает дни до окончания своего гастрольного тура Madame X.

"Мадам – мазохистка. Осталось еще четыре шоу", – написала Мадонна 6 февраля.

2 марта певица рассказала, что во время одного из выступлений кто-то выташил из-под нее стул, после чего она упала и больно ударилась копчиком. Травма стала причиной отмены нескольких концертов певицы, которые проходят в парижском кинозале "Гран-Рекс".

Во время февральских гастролей в Лондоне Мадонна также несколько раз отменяла концерты из-за старой травмы колена и несколько раз задерживала выступление. Певица передвигалась по городу с помощью трости.

Мадонна родилась в 1958 году в США. По версии Книги рекордов Гиннесса, певица является самой коммерчески успешной исполнительницей в мире. В конце 80-х годов Мадонну стали называть "королевой поп-музыки".







