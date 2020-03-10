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В ближайшие дни Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавируса

Кроме 50 систем, которые привезут в Украину в ближайшие дни, 15-го или 16 марта в страну доставят тысячу быстрых тест-систем для выявления нового коронавируса, рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Экспресс-тесты позволят врачам делать быструю проверку образцов пациента на коронавирус, не отходя от него
Экспресс-тесты позволят врачам делать быструю проверку образцов пациента на коронавирус, не отходя от него
Фото: ua.depositphotos.com

В ближайшие дни Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавируса. Об этом 10 марта во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Быстрые тест-системы, которые должны были приехать примерно 10 марта, ожидаются 15-го или 16-го числа. Это связанно с перебоями поставок", – сказал он.

Ляшко пояснил, что экспресс-тесты позволят врачам делать быструю проверку образцов пациента, не отходя от него. Украина заказала тысячу таких тестов.

"Для этого не нужно лабораторное образование. Наши тест-системы используются в вирусологической лаборатории, там другие условия нужны для исследования. Несмотря на то, что быстрые тесты не поставляются, у нас ожидаются поступление дополнительно 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. После растаможки их запустят в работу", – рассказал замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.

Теги: Украина, вирус, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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