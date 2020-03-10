Заразившийся коронавирусом черновчанин находится в удовлетворительном состоянии – Минздрав

Житель Черновцов, который стал первым и пока единственным в Украине заразившимся коронавирусом, продолжает находиться в изоляции, рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Житель Черновцов помещен в областную инфекционную больницу 3 марта после путешествия по Италии Фото: ua.depositphotos.com

Житель Черновцов, который стал первым и пока единственным в Украине заразившимся коронавирусной инфекцией, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на сегодня в Украине зафиксирован один случай коронавирусной инфекции, обнаруженный на прошлой неделе в Черновицкой области. Этот человек находится в инфекционной больнице, в изоляции. Его состояние стабильное, никаких симптомов к ухудшению нет. Ему предоставляют симптоматическое лечение. Состояние удовлетворительное", – рассказал Ляшко.

Замминистра добавил, что у заболевшего нет лихорадки, он не жалуется на ухудшение самочувствия.

"Мужчина продолжает находиться в изоляции, так как есть выделение вируса, и он будет находиться там, пока лабораторные исследования не подтвердят, что он перестал выделять вирус", – отметил Ляшко.

Житель Черновцов помещен в областную инфекционную больницу 3 марта после путешествия по Италии. В этот же день его жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

9 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.