Излечение от COVID-19 может занять до шести недель – ВОЗ

Чтобы излечиться от болезни, которую вызывает коронавирус, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от тяжелой формы COVID-19, могут понадобиться месяцы для излечения, заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

Райан: В разных странах выздоровление от COVID-19 врачи могут трактовать по-разному Фото: ЕРА

Для полного излечения от болезни, вызванной новым китайским коронавирусом, необходимо несколько недель. Об этом в ходе брифинга 9 марта сообщил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает CNN.

"Чтобы излечиться от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от тяжелой формы болезни, могут понадобиться месяцы для излечения", – отметил Райан.

По его словам, факт выздоровления подтверждается тогда, когда у пациента больше нет симптомов, а два последовательных теста на вирус дают отрицательный результат.

Он подчеркнул, что в разных странах выздоровление врачи могут трактовать по-разному.

На сегодняшний день не существует специальных лекарств для лечения коронавирусной болезни, но инфицированные могут выздоравливать при должном симптоматическом лечении. Больные с тяжелой формой болезни, по рекомендациям ВОЗ, должны получать оптимизированную поддерживающую помощь, напоминает телеканал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.