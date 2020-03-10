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В Иране семь человек умерли от технического спирта. Так они пытались предотвратить заражение коронавирусом

В Иране несколько человек приняли технический спирт для профилактики коронавируса. В результате семеро из них погибли, еще четверо потеряли зрение.

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От коронавируса по всему миру погибло более 3500 человек
От коронавируса по всему миру погибло более 3500 человек
Фото: EPA

В Иране семь человек умерли от отравления техническим спиртом, которым пытались защититься от коронавируса. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на прокуратуру города Ахваз в иранской провинции Альборз, где произошел инцидент.

Агенство отмечает, что еще четыре человека, принимавших спирт, потеряли зрение и сейчас находятся в больнице. В прокуратуре не исключают, что количество жертв может увеличиться.

В Иране число заразившихся коронавирусом, по данным ВОЗ, составляет 6566 человек, из них 194 человека погибли.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.

Теги: Иран, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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