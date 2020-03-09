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УЕФА отменил рукопожатие перед матчами из-за коронавируса

Согласно предписаниям Союза европейских футбольных ассоциаций, игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола на всех турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА.

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Запрет распространяется только на предматчевый протокол, на рукопожатие во время игры ограничения не вводились
Запрет распространяется только на предматчевый протокол, на рукопожатие во время игры ограничения не вводились
Фото: EPA

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Европе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил традиционное рукопожатие игроков перед матчами, сообщили 8 марта на сайте организации.

"Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления", – сказано в сообщении.

Ограничение распространяется на все матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА.

В союзе отметили, что решение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. 

Сроки запрета не уточняются. 

В конце февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува сказал Rai Sport, что союз может приостановить турниры в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

"Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию в странах... Футбол должен подстраиваться под законодательства государств", – сказал он. 

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии, где зафиксировано наибольшее количество заболевших в Европе, все матчи внутреннего чемпионата до 3 апреля пройдут без зрителей

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. В Европе эпицентр вспышки коронавируса находится в Италии, где коронавирус обнаружили у 7985 пациентов, 463 человека умерли.

Теги: футбол, УЕФА, коронавирус SARS-CoV-2, Мишель Ува
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