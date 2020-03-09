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Теннисный супертурнир в США отменили из-за коронавируса

В округе Риверсайд (штат Калифорния) подтвердился случай коронавирусной инфекции. В связи с этим организаторы крупного теннисного турнира в Индиан-Уэллс перенесли его на неопределенный срок.

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Организаторы рассчитывают провести турнир на кортах Индиан-Уэллс в другую дату
Организаторы рассчитывают провести турнир на кортах Индиан-Уэллс в другую дату
Фото: ЕРА

Престижный теннисный турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс (штат Калифорния, США) в 2020 году не состоится, сообщили организаторы на сайте соревнований 8 марта.

Турнир был запланирован на 11–22 марта. Однако в округе Риверсайд, где расположен Индиан-Уэллс, подтвердился случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Из-за опасений за безопасность участников и зрителей игры отменили.

"Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность местного населения, болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников, поставщиков и всех, кто связан с мероприятием, имеют первостепенное значение. Мы готовы провести турнир в другую дату и изучим варианты", – сказал директор соревнований Томми Хаас.

Турнир серии ATP1000 среди мужчин и WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс неофициально называют "пятым Большим шлемом". Призовой фонд в 2020 году должен был составить $8,761 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. За пределами КНР, по данным ВОЗ на 9 марта, заболело 28 674 человека, 686 скончались (в США – 213 случаев, 11 летальных исходов).

Теги: США, теннис, Калифорния, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19
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