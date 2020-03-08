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Круизный лайнер Grand Princess, на котором выявлена вспышка COVID-19, пришвартуют в американском порту

Власти США приняли решение поместить пассажиров и членов экипажа Grand Princess на карантин на берегу.

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На судне находится 2422 пассажира и 1111 членов экипажа
На судне находится 2422 пассажира и 1111 членов экипажа
Фото: ЕРА

9 марта круизный лайнер Grand Princess отправится в порт Окленд (Калифорния, США), чтобы начать высадку пассажиров, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи и госпитализации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила в Twitter компания-судовладелец Princess Cruise.

Изначально планировалось, что судно пришвартуется в Окленде 8 марта.

Всех остальных пассажиров и членов экипажа власти США решили отправить на карантин. Команда останется на борту; жителей Калифорнии перевезут в специализированный центр на территории штата, жителей других американских регионов и иностранцев разместят в других штатах.

В связи с отменой рейса все пассажиры получат возможность заказать услуги компании в размере уплаченной за круиз суммы, сказано в сообщении судовладельца.

6 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что на Grand Princess 21 человек заражен коронавирусом. Один пассажир, сошедший на берег, умер.

На судне находится 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран, в том числе 49 украинцев.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса было поставлено на карантин у берегов Японии. На Diamond Princess заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.

Теги: США, Калифорния, круизный лайнер, Covid-19
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