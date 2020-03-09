В Израиле всех вернувшихся из-за границы будут отправлять на карантин

Мера касательно обязательного карантина для всех, кто въедет в Израиль из-за границы, будет действовать две недели.

Все, кто приедет в Израилю из-за границы, будут отправлены на 14-дневный карантин. Об этом 9 марта в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

"После дня сложных обсуждений мы приняли решение: каждый, кто приезжает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию. Это трудное решение, но оно важно для поддержания общественного здоровья, и общественное здравоохранение в первую очередь", – сообщил он.

Израильский премьер добавил, что такая мера будет действовать в течение двух недель.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.