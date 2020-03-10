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Верховный лидер Ирана из-за коронавируса отменил поздравление с персидским Новым годом

Традиционно по случаю Навруза, который в Иране отмечают 21 марта, аятолла Али Хаменеи приезжает в город Мешхед, где находится святыня шиитских мусульман – мавзолей имама Резы, откуда выступает с речью. Из-за эпидемии коронавируса в стране в этом году верховный лидер Ирана традицию отменил.

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Али Хаменеи прислушался к рекомендациям министерства здравоохранения Ирана
Али Хаменеи прислушался к рекомендациям министерства здравоохранения Ирана
Фото: ЕРА

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отменил свое выступление по случаю персидского Нового года (Навруза), который в Иране отмечают 21 марта. Об этом сообщает агентство Mehr.

Традиционно по этому случаю аятолла приезжает в город Мешхед, где находится святыня шиитских мусульман – мавзолей имама Резы. Оттуда он выступает с обращением.

В этом году Али Хаменеи решил не делать этого из-за рекомендаций министерства здравоохранения Ирана в связи с эпидемией коронавируса в стране.

"Информируем благородную нацию исламского Ирана о том, что речь лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи, которая проводится каждый год в первый день иранского Нового года в святыне имама Резы, не состоится в этом году в связи с распространением коронавируса в стране и связанными с этим строгими рекомендациями должностных лиц здравоохранения страны относительно недопущения каких-либо сборов и поездок за пределы городов с целью предотвращения распространения заболевания", – говорится в сообщении.

По состоянию на 9 марта в Иране число погибших в результате вспышки коронавируса составило 237 человек, подтвержденных случаев заболевания 7161, пишет Mehr.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта в Китае с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Теги: Иран, медицина, эпидемия, Али Хаменеи, погибшие, поздравление, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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