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"Я сижу дома". Премьер-министр Италии издал указ о борьбе с коронавирусом

В Италии для борьбы с распространением коронавируса с сегодняшнего дня запрещены любые собрания, школы закрыты до апреля, отменены спортивные мероприятия, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Конте призвал граждан страны отказаться от своих ежедневных привычек, чтобы сохранить здоровье
Конте призвал граждан страны отказаться от своих ежедневных привычек, чтобы сохранить здоровье
Фото: ЕРА

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 9 марта подписал указ, содержащий новые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Текст документа обнародован на сайте правительства страны.

По всей Италии теперь запрещены любые формы сбора людей в общественных местах или местах, открытых для публики. 

В своем обращении к нации, обнародованном изданием Corriere della Sera, Конте призвал граждан страны отказаться от своих ежедневных привычек, чтобы сохранить здоровье. Он пояснил, что уже не осталось времени противостоять коронавирусу, пора принимать решительные меры. "Я бы охарактеризовал принятый указ как "Я сижу дома", – подчеркнул премьер-министр.

Школы по всей стране будут закрыты до 3 апреля, рестораны и бары будут работать до 18.00. Помимо чемпионата Италии по футболу будут отменены все остальные спортивные мероприятия. Люди должны соблюдать дистацию и держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра.

Рекомендуется ограничить походы по магазинам, рынкам, ярмаркам, чтобы избежать скопления людей. При этом общественный транспорт продолжит работать по обычному расписанию, чтобы позволить людям ходить на работу, добавил Конте.

Италия лидирует в Европе по распространению COVID-19, которую вызывает коронавирус нового типа. Заражение выявлено у 7985 человек, 463 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Теги: Италия, запрет, общественный транспорт, школы, инфекция, Джузеппе Конте, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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