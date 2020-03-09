В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус

Мужчина вернулся с признаками инфекционного заболевания из страны, где был зафиксирован случай COVID-19, рассказали в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

9 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину. Об этом проинформировала пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Мужчина вернулся с признаками инфекционного заболевания из страны, где был зафиксирован случай COVID-19.

В ОГА добавили, что результаты тестов на коронавирус у шестерых жителей Черновицкой области не подтвердились, как и у контактных лиц. Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус госпитализировали 7 марта, еще не готовы.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число инфицированных коронавирусом в Китае увеличилось до 80 735 человек, 3119 человек скончались. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределами Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране, 484 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. 3 марта житель Черновцов помещен в областную инфекционную больницу после путешествия по Италии. В этот же день его жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.