Двое из четырех украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess, остаются в больницах

Состояние двух госпитализированных украинцев, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, оценивается как удовлетворительное, сообщили в Минздраве Украины.

На борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира, шесть из них скончались от коронавируса Фото: ЕРА

Из четырех граждан Украины, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, двое остаются в больницах. Об этом 10 марта во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украинцы, которые были членами экипажа на лайнере у берегов Японии, уже не находятся на карантине. Они продолжают работать на судне. Только двое украинцев, у которых был диагностирован коронавирус на лайнере, до этого времени находятся в больницах в Японии под присмотром врачей", – сказал он.

Telegram-канал "Коронавірус_інфо", который ведет Минздрав, сообщает, что состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

"Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах", – говорится в сообщении.

Diamond Princess (порт приписки – Бермудские Острова) стоял на карантине в порту Иокогамы с 3 февраля, после того как у гражданина Китая, сошедшего на берег в Гонконге 25 января, диагностировали коронавирусную инфекцию. 1 марта с лайнера сошли последние члены экипажа.

На борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция была диагностирована у 705 человек на борту, в том числе у четверых украинцев, шесть человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.