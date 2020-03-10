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Двое из четырех украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess, остаются в больницах

Состояние двух госпитализированных украинцев, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, оценивается как удовлетворительное, сообщили в Минздраве Украины.

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На борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира, шесть из них скончались от коронавируса
На борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира, шесть из них скончались от коронавируса
Фото: ЕРА

Из четырех граждан Украины, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, двое остаются в больницах. Об этом 10 марта во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украинцы, которые были членами экипажа на лайнере у берегов Японии, уже не находятся на карантине. Они продолжают работать на судне. Только двое украинцев, у которых был диагностирован коронавирус на лайнере, до этого времени находятся в больницах в Японии под присмотром врачей", – сказал он.

Telegram-канал "Коронавірус_інфо", который ведет Минздрав, сообщает, что состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

"Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах", – говорится в сообщении.

Diamond Princess (порт приписки – Бермудские Острова) стоял на карантине в порту Иокогамы с 3 февраля, после того как у гражданина Китая, сошедшего на берег в Гонконге 25 января, диагностировали коронавирусную инфекцию. 1 марта с лайнера сошли последние члены экипажа. 

На борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция была диагностирована у 705 человек на борту, в том числе у четверых украинцев, шесть человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.

Теги: Украина, Китай, медицина, Япония, больница, карантин, лечение, болезнь, Минздрав, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия
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