После введения карантина перед супермаркетами в Италии образовались большие очереди. Видео

В Италии, по данным властей на 10 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.
По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.