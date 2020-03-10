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После введения карантина перед супермаркетами в Италии образовались большие очереди. Видео

После введения премьер-министром Италии Джузеппе Конте карантина по всей территории Италии из-за распространения коронавирусной инфекции перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди. Издание Wanted in Milan пишет, что очереди наблюдались в супермаркетах в Риме, Неаполе, Турине и Палермо. Толпу покупателей с тележками возле одного из супермаркетов Carrefour в Неаполе сняли на видео журналисты La Repubblica. После паники в супермаркетах итальянское правительство выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что причин массово скупать продукты и товары первой необходимости нет, все они будут доступны в магазинах, отмечает Sky TG24. Массовое скопление людей в одном месте противоречит логике указа Конте, подчеркнули в совете министров. В подписанном Конте декрете не запрещаются походы в магазины (есть рекомендация их уменьшить).

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Люди с тележками ждут очереди зайти в супермаркет Carrefour в Неаполе
Люди с тележками ждут очереди зайти в супермаркет Carrefour в Неаполе
Скриншот: La Repubblica / YouTube

В Италии, по данным властей на 10 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. 

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Видео: La Repubblica / YouTube
Теги: Италия, Рим, карантин, Неаполь, Турин, Джузеппе Конте, магазин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Палермо
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