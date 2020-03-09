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Люди будут возвращаться из Италии в Украину на Пасху. А значит, проникновение коронавируса в страну может увеличиться – иммунолог Лапий

Попадание коронавируса в Украину было лишь вопросом времени, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" иммунолог Федор Лапий.

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Лапий: Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно
Лапий: Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно
Фото: Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені Шупика / Facebook

Украинцы будут возвращаться из Италии в Украину на Пасху, поэтому проникновение коронавируса в страну может увеличиться, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

"Италия – достаточно популярная в туристическом плане страна. Украина тут в более выгодном положении, так как не является экономической Меккой. У нас не так много встреч, конференций, выставок и так далее. К тому же, у нас нет крупных общин выходцев из Юго-Восточной Азии. Этот момент тоже имеет значение. Но вообще попадание вируса в страну – это был лишь вопрос времени. Тем более, люди будут возвращаться из Италии в Украину на ту же Пасху. А значит, проникновение коронавируса в страну может увеличиться. Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно. Очевидно, некоторые случаи заболевания будут упускаться. Ни одна система в мире не сможет предотвратить все угрозы. Ну, разве что за исключением закрытых стран типа Туркменистана и Северной Кореи", – отметил иммунолог.

Он не исключает, что после спада в летний период осенью коронавирус может вернуться с большей силой.

"Еще один вопрос – готовы ли наши граждане заявлять о наличии симптомов, которые похожи на те, что есть при коронавирусе? Учитывая то, как у нас люди относятся к тем, кто потенциально заражен или был эвакуирован из Китая. Люди прибывают в Украину не только из Италии и Китая, но и из других стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Как вирус будет вести себя в дальнейшем – сказать сложно. Мы видим, что он мутировал. Можно предположить, что в летний период в Северном полушарии вирус никуда не денется. А осенью вернется с еще большей силой. Китай предпринял беспрецедентные меры, чтобы предотвратить передачу вируса. Они дали результат. Но нельзя исключать, что вирус мог пойти на спад как раз на время проведения этих мероприятий. В Китае процент умерших из числа заболевших составляет 2%, в Италии – около 4%. Теоретически это можно объяснить тем, что в Италии больше людей пожилого возраста. Но пока это только гипотеза", – резюмировал Лапий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, однако она не была объявлена.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. 8 февраля SARS-CoV-2 был выявлен только в 24 государствах. Первое место по количеству умерших от коронавируса за пределами Китая занимает Италия..

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

9 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что быстрое распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру делает реальной угрозу пандемии.

Теги: Украина, Китай, Италия, Федор Лапий, коронавирус
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