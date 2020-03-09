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Россия выдворяет в ОРДЛО мужчину с подозрением на коронавирус – штаб ООС

На территории Российской Федерации находится мужчина – житель оккупированного Донбасса, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружили симптомы коронавирусной инфекции. Власти РФ намерены передать его медикам в ОРДЛО, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Мужчину передадут медикам в ОРДЛО
Мужчину передадут медикам в ОРДЛО
Фото: depositphotos.com

Российские власти передадут в ОРДЛО жителя оккупированных территорий Донбасса, у которого подозревают заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные украинской разведки.

"По данным разведки, на территории Российской Федерации находится человек, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Этот человек является украинским гражданином, но, вопреки законодательству Украины, незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку место регистрации мужчины – на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне недолго думая решили его как можно скорее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

В штабе считают, что этот случай говорит о неготовности российских властей в случае обострения эпидемической обстановки с коронавирусом взять под контроль ситуацию даже на своей территории.

"В ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Должанский", а дальше мужчину передадут одной из больниц на территории ОРДЛО", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/807516763074275

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

На блокпостах на Донбассе ввели ограничения из-за вероятного коронавируса. Если у пересекающих контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе обнаружат симптомы коронавируса, их либо не пустят на подконтрольную украинским властям территорию, либо госпитализируют. 

Теги: Россия, Донбасс, Должанский, ОРДЛО, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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