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Канада эвакуирует своих граждан с лайнера Grand Princess, где обнаружили коронавирус

Эвакуированных из круизного лайнера Grand Princess граждан Канады доставят самолетом на базу канадских войск Трентон в провинции Онтарио, 14 дней они будут находиться на карантине.

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На борту Grand Princess находятся 237 канадцев
На борту Grand Princess находятся 237 канадцев
Фото: ЕРА

Правительство Канады заявило о намерении эвакуировать всех граждан страны, изъявивших такое желание, с борта круизного лайнера Grand Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел Канады.

Самолет из Сан-Франциско доставит эвакуированных на базу канадских войск Трентон в провинции Онтарио. Пассажиров осмотрят и оставят на 14-дневный карантин.

Перед посадкой в самолет граждане Канады пройдут медицинскую проверку. Если у них обнаружат симптомы заболевания, им откажут в эвакуации и предложат дальнейшие действия.

На борту Grand Princess находятся 237 канадцев.

6 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что на Grand Princess 21 человек заражен коронавирусом. Один пассажир, сошедший на берег, умер.

На судне находится 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран, в том числе 49 украинцев. Пассажиров и членов экипажа власти США решили отправить на карантин. Команда останется на борту; жителей Калифорнии перевезут в специализированный центр на территории штата, жителей других американских регионов и иностранцев разместят в других штатах.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса было поставлено на карантин у берегов Японии. На Diamond Princess заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 9 марта число инфицированных коронавирусом в Китае увеличилось до 80 735 человек, 3119 человек скончалисьПо данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределами Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране, 484 человека умерли.

Теги: США, медицина, эвакуация, Сан-Франциско, Онтарио, инфекция, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус
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