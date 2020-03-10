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Президент Европарламента решил самоизолироваться дома после поездки в Италию. Вчера он был на работе

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли сообщил, что в выходные посещал Италию, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Европе, поэтому ближайшие две недели будет работать дома. Вчера Сассоли участвовал в заседании Европарламента в Брюсселе.

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9 марта Сассоли принял решение сократить сессию Европарламента из-за распространения коронавирусной инфекции
9 марта Сассоли принял решение сократить сессию Европарламента из-за распространения коронавирусной инфекции
Фото: EPA

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли после поездки в Италию, где наблюдается вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, решил самоизолироваться в Брюсселе. Об этом сказано в его заявлении, которое 10 марта опубликовано на сайте Европарламента.

"После того, как я побывал в Италии в прошедшие выходные, я решил придерживаться рекомендуемых мероприятий и, в соответствии с протоколами, в течение 14 дней выполнять функции президента из своего дома в Брюсселе. COVID-19 обязывает всех быть ответственными и осторожными", – отметил Сассоли. 

9 марта, как отмечает телеканал N1Сассоли присутствовал на работе в Европарламенте. 

На прошлой неделе он решил перенести пленарные заседания Европарламента из Страсбурга (Франция) в Брюссель (Бельгия). Свое решение он обосновал рекомендациями медицинской службы парламента "из-за форс-мажорных обстоятельств", связанных с распространением коронавируса. 

Но 9 мая он сообщил, что сессия парламента, которая была запланирована на 9–12 марта, продлится только один день – 10 марта, сообщила пресс-служба Европарламента.

По данным издания The Parliament Magazine, с требованием изменить расписание сессии к Сассоли обращались депутаты Европарламента из разных стран. Как выяснило издание, под вопросом и проведение следующей сессии, которая должна начаться 30 марта, обсуждается вопрос дистанционного голосования, но пока для этого нет технических возможностей. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. 

В Италии, по данным властей на 10 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе. 

Теги: Европарламент, Давид-Мария Сассоли, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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