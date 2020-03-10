Клуб читателей
ГОРДОН
 
Олесь Доний
Олесь Доний

Бывший народный депутат, политический аналитик.


все материалы автора

При худшем сценарии с коронавирусом Украина может стать "изгоем Европы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Тест на "европейскость".

Худший сценарий по коронавирусу в Украине, или как Украина может стать "изгоем Европы".

Сразу предупреждаю, что этот сценарий выписывается не для того, чтобы потом потирать руки и твердить: "Ну, я же говорил!", а как раз для того, чтобы осознавать опасности и попытаться их не допустить.

На сегодня Украину вирус еще не поразил (по крайней мере, официально). В стране зафиксирован лишь один официальный случай этого вируса.

Но когда начинаешь говорить (писать) о превентивных мерах в плане распространения этой болезни, то часто натыкаешься на реакцию сограждан такого типа: "Проблема преувеличена, вы знаете, сколько умирает людей от..." и далее называют или грипп, или пневмонию, или рак и тому подобное. Таким образом как бы нивелируя проблему и, соответственно, отрицая необходимость мер.

Собственно, это и есть довольно существенное отличие украинцев от "западноевропейцев". В Западной Европе одной из ценностей (если не самой главной) стала жизнь человека.

Украинцы же – вымирающая нация. И это не гипербола. Вымирающая нация в прямом смысле. И дело не только в превалировании смертности над рождаемостью (потому что эта демографическая проблема есть во многих европейских странах). В Украине самое большое в Европе распространение СПИД. В Украине самое большое в Европе распространение туберкулеза. В Украине самое большое в Европе количество убийств. В Украине самое большое в Европе количество смертельных ДТП.

То есть украинцы, в отличие от западноевропейцев, не привыкли относиться к самой жизни с должным уважением. Поэтому возможные несколько сотен или тысяч смертей пожилых людей (а смертельные случаи от коронавируса поражают максимально именно пожилых людей) не впечатляют украинцев.

На тысячу больше – на тысячу меньше... Равнодушие общества к смертям и неумение власти укрощать эпидемии могут стать залогом распространения болезни.

Да, на сегодня в Украине, которая неинтересна европейским туристам и поэтому находится в стороне от туристических потоков, коронавирус еще не изобилует. Да, на сегодня эпицентром является Италия (более 9 тыс. зараженных).

Но давайте попробуем нарисовать вероятный будущий сценарий. Китай (с его 80 тыс. зараженных) уже фактически укротил распространение коронавируса. Там каждый день уменьшается количество вновь выявленных случаев (вчера было плюс 44, сегодня – плюс 22).

Следующим "укротителем" станет Южная Корея (с ее 7,5 тыс. зараженных), там тоже распространение уже сбили до плюс 35.

В Европе сейчас, конечно, катастрофа и паника. Только за вчерашний день в одной Италии обнаружены 1797 новых случаев. За один день плюс 557 в Испании, плюс 203 во Франции, плюс 184 в Германии. И это только начало эпидемии.

Но на каком-то этапе Западная Европа использует опыт Китая и Южной Кореи и преодолеет эту напасть. Современная медицина, средства, технологии, государственный порядок помогут.

А тем временем короновирус дойдет до Украины. Где, напомню, смерти людей от болезней, ДТП, убийств, к сожалению, не воспринимаются как нечто крайне необычное. Где уменьшен болевой порог от потерь.

И где жизнь пожилых людей банально не в почете. Где слово "толерантность" для многих политических групп является бранью.

Соответственно, здесь может быть своя уже "украинская" эпидемия. Которую никто из украинцев не будет воспринимать как эпидемию. Ну, как мы живем в эпидемиях туберкулеза и СПИД и "не замечаем" их. Как живем среди колоссального количества убийств и ДТП и игнорируем их...

Если коронавирус распространится по Украине и мы к нему банально "привыкнем", как и к другим напастям, тогда...

Тогда уже Европа, которая возьмет ситуацию под контроль вслед за Китаем и Южной Кореей, станет бояться украинцев...

Как сейчас "группой риска" являются те, кто побывал в Италии, и, конечно, сами итальянцы, такой же "группой риска" могут стать украинцы.

Если украинцы будут ассоциироваться с коронавирусом, то... Украинцев не захотят приглашать на международные конференции. Украинцев не захотят брать на работу в разных странах, там, где они сейчас работают. Украинцев будут бояться и сторониться.

Украина тогда станет "изгоем Европы"... Неприятный сценарий? Неприятный. Вы хотите его допустить? Я нет, не хочу такого допускать. А значит, следует думать до того, как эпидемия массово придет в Украину. И научиться ей противостоять. Решиться на превентивные меры.

Жизнь человека бесценна. И если это старый человек, его жизнь так же бесценна. Это следует понять. Это "тест на европейскость".

Источник: Олександр Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Китай, Олесь Доний, Италия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция G
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS