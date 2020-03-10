При худшем сценарии с коронавирусом Украина может стать "изгоем Европы"

Тест на "европейскость".

Худший сценарий по коронавирусу в Украине, или как Украина может стать "изгоем Европы".

Сразу предупреждаю, что этот сценарий выписывается не для того, чтобы потом потирать руки и твердить: "Ну, я же говорил!", а как раз для того, чтобы осознавать опасности и попытаться их не допустить.

На сегодня Украину вирус еще не поразил (по крайней мере, официально). В стране зафиксирован лишь один официальный случай этого вируса.

Но когда начинаешь говорить (писать) о превентивных мерах в плане распространения этой болезни, то часто натыкаешься на реакцию сограждан такого типа: "Проблема преувеличена, вы знаете, сколько умирает людей от..." и далее называют или грипп, или пневмонию, или рак и тому подобное. Таким образом как бы нивелируя проблему и, соответственно, отрицая необходимость мер.

Собственно, это и есть довольно существенное отличие украинцев от "западноевропейцев". В Западной Европе одной из ценностей (если не самой главной) стала жизнь человека.

Украинцы же – вымирающая нация. И это не гипербола. Вымирающая нация в прямом смысле. И дело не только в превалировании смертности над рождаемостью (потому что эта демографическая проблема есть во многих европейских странах). В Украине самое большое в Европе распространение СПИД. В Украине самое большое в Европе распространение туберкулеза. В Украине самое большое в Европе количество убийств. В Украине самое большое в Европе количество смертельных ДТП.

То есть украинцы, в отличие от западноевропейцев, не привыкли относиться к самой жизни с должным уважением. Поэтому возможные несколько сотен или тысяч смертей пожилых людей (а смертельные случаи от коронавируса поражают максимально именно пожилых людей) не впечатляют украинцев.

На тысячу больше – на тысячу меньше... Равнодушие общества к смертям и неумение власти укрощать эпидемии могут стать залогом распространения болезни.

Да, на сегодня в Украине, которая неинтересна европейским туристам и поэтому находится в стороне от туристических потоков, коронавирус еще не изобилует. Да, на сегодня эпицентром является Италия (более 9 тыс. зараженных).

Но давайте попробуем нарисовать вероятный будущий сценарий. Китай (с его 80 тыс. зараженных) уже фактически укротил распространение коронавируса. Там каждый день уменьшается количество вновь выявленных случаев (вчера было плюс 44, сегодня – плюс 22).

Следующим "укротителем" станет Южная Корея (с ее 7,5 тыс. зараженных), там тоже распространение уже сбили до плюс 35.

В Европе сейчас, конечно, катастрофа и паника. Только за вчерашний день в одной Италии обнаружены 1797 новых случаев. За один день плюс 557 в Испании, плюс 203 во Франции, плюс 184 в Германии. И это только начало эпидемии.

Но на каком-то этапе Западная Европа использует опыт Китая и Южной Кореи и преодолеет эту напасть. Современная медицина, средства, технологии, государственный порядок помогут.

А тем временем короновирус дойдет до Украины. Где, напомню, смерти людей от болезней, ДТП, убийств, к сожалению, не воспринимаются как нечто крайне необычное. Где уменьшен болевой порог от потерь.

И где жизнь пожилых людей банально не в почете. Где слово "толерантность" для многих политических групп является бранью.

Соответственно, здесь может быть своя уже "украинская" эпидемия. Которую никто из украинцев не будет воспринимать как эпидемию. Ну, как мы живем в эпидемиях туберкулеза и СПИД и "не замечаем" их. Как живем среди колоссального количества убийств и ДТП и игнорируем их...

Если коронавирус распространится по Украине и мы к нему банально "привыкнем", как и к другим напастям, тогда...

Тогда уже Европа, которая возьмет ситуацию под контроль вслед за Китаем и Южной Кореей, станет бояться украинцев...

Как сейчас "группой риска" являются те, кто побывал в Италии, и, конечно, сами итальянцы, такой же "группой риска" могут стать украинцы.

Если украинцы будут ассоциироваться с коронавирусом, то... Украинцев не захотят приглашать на международные конференции. Украинцев не захотят брать на работу в разных странах, там, где они сейчас работают. Украинцев будут бояться и сторониться.

Украина тогда станет "изгоем Европы"... Неприятный сценарий? Неприятный. Вы хотите его допустить? Я нет, не хочу такого допускать. А значит, следует думать до того, как эпидемия массово придет в Украину. И научиться ей противостоять. Решиться на превентивные меры.

Жизнь человека бесценна. И если это старый человек, его жизнь так же бесценна. Это следует понять. Это "тест на европейскость".

Источник: Олександр Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора