Клуб читателей
ГОРДОН
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

В МАУ заявили о сокращении рейсов в Европу и по Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины. О дальнейших решениях в связи с введением карантина в Италии МАУ проинформирует позже.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МАУ рекомендуют проверять статус рейсов за несколько дней до вылета
В МАУ рекомендуют проверять статус рейсов за несколько дней до вылета 
Фото: Fly UIA / Facebook

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили о сокращении рейсов в ряд европейских стран и по Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании на странице в Facebook.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничениями интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", – отметили в авиакомпании.

О дальнейших решениях в связи с введением карантина в Италии МАУ проинформирует позже.

Пассажиров, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут информировать о любых изменениях в расписании.

В компании рекомендуют проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или звонить в контактный центр авиакомпании.

https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3259045220777688

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Теги: Украина, МАУ, путешествия, самолеты, Европа, авиакомпания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS