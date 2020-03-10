В МАУ заявили о сокращении рейсов в Европу и по Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины. О дальнейших решениях в связи с введением карантина в Италии МАУ проинформирует позже.

В МАУ рекомендуют проверять статус рейсов за несколько дней до вылета Фото: Fly UIA / Facebook

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили о сокращении рейсов в ряд европейских стран и по Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании на странице в Facebook.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничениями интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", – отметили в авиакомпании.

О дальнейших решениях в связи с введением карантина в Италии МАУ проинформирует позже.

Пассажиров, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут информировать о любых изменениях в расписании.

В компании рекомендуют проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или звонить в контактный центр авиакомпании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.