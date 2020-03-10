Ryanair и Wizz Air отменили авиарейсы в Италию из-за коронавируса

Лоукостер Ryanair приостановит все международные рейсы в Италию с 13 марта, а Wizz Air – с 10 марта.

В связи с коронавирусом два крупных лоукостера приостановили соединение с Италией Фото: EPA

Лоукостер Ryanair полностью приостанавливает все внутренние и международные рейсы в Италию. Об этом 10 марта сообщает "Ryanair Украина" в Telegram.

С 24.00 11 марта по 24.00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы в Италии, а с 24.00 13 марта по 24.00 8 апреля – все международные.

По данным Reuters, лоукостер Wizz Air приостановил все рейсы в Италию и Израиль в связи с коронавирусом в этих странах.

Полеты в аэропорты Италии и из них будут отменены с 10 марта по 3 апреля, а рейсы, обслуживающие израильские Тель-Авив и Эйлат, будут приостановлены с 12 марта по 23 марта.

10 марта в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили о сокращении рейсов в ряд европейских стран и по Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса.