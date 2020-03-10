Ryanair и Wizz Air отменили авиарейсы в Италию из-за коронавируса

Лоукостер Ryanair полностью приостанавливает все внутренние и международные рейсы в Италию. Об этом 10 марта сообщает "Ryanair Украина" в Telegram.
С 24.00 11 марта по 24.00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы в Италии, а с 24.00 13 марта по 24.00 8 апреля – все международные.
По данным Reuters, лоукостер Wizz Air приостановил все рейсы в Италию и Израиль в связи с коронавирусом в этих странах.
Полеты в аэропорты Италии и из них будут отменены с 10 марта по 3 апреля, а рейсы, обслуживающие израильские Тель-Авив и Эйлат, будут приостановлены с 12 марта по 23 марта.
10 марта в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили о сокращении рейсов в ряд европейских стран и по Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.
По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686.
Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.