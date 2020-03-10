Борис Джонсон прервал рукопожатие со священником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения службы на честь Дня Содружества наций прервал рукопожатие со священником, резко выдернув руку.

Джонсон избегал рукопожатий во время службы в честь Дня Содружества наций Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей невестой Кэрри Симондс посетил службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества наций, сообщается на его официальной странице в Twitter.

Во время приветствия священнослужителей Джонсон протянул одному из них руку, но тут же ее выдернул, прервав рукопожатие.

Впоследствии премьер-министр Великобритании обменивался приветствиями с представленными ему священниками кивком головы.

Boris Johnson and his fiancée, Carrie, have arrived at Westminster Abbey for the #CommonwealthDay Service.



He tries to shake hands, before realising his mistake. pic.twitter.com/bpTKAfS7n4 — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

9 марта Джонсон во время брифинга заявил, что отказывается от рукопожатий из-за распространения коронавируса.

WATCH LIVE: PM @BorisJohnson holds a press conference on coronavirus https://t.co/D9l6G4cUb4 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 9, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

В Великобритании по состоянию на 9 марта зафиксировано 277 случаев заражения, два из которых – со смертельным исходом.