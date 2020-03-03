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03 марта, 2020
 
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Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его девушка Кэри Симондс готовятся стать родителями в начале лета 2020 года.

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Джонсон и Симондс станут родителями в начале лета
Джонсон и Симондс станут родителями в начале лета
Фото: ЕРА

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен взять отпуск для отцов по уходу за ребенком. Об этом он заявил 3 марта на пресс-конференции, сообщает издание Independent.

"Почти наверняка – да", – признался Джонсон, отвечая на вопрос о том, воспользуется ли он отпуском для отцов после того, как его девушка Кэри Симондс родит ребенка.

Как сообщает Sky News, ранее правом на отпуск по уходу за ребенком воспользовался премьер-министр Великобритании (2010–2016) Дэвид Кэмерон – он временно покинул пост премьер-министра в 2010 году, чтобы помочь жене Саманте ухаживать за дочерью Флоренс Роуз.

Тони Блэр, будучи премьер-министром страны с 1997-го по 2007 год, отказался уходить в отпуск по уходу за ребенком в 2000 году, когда в его семье родился сын Лео.

В конце февраля британские СМИ сообщили, что Джонсон готовится к свадьбе – избранницей британского премьер-министра стала 31-летняя британка Кэри Симондс. Как сообщает BBC, в начале лета пара готовится к пополнению.

Брак с Симондс станет для Джонсона третьим в его биографии. Осенью 2018 года он развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. Во втором браке у Джонсона родилось четверо детей.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, роды
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