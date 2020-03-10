НБУ: Распространение коронавируса пока имеет ограниченное влияние на экономику Украины

Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в мире и реакцию на это мирового финансового рынка, украинский экспорт продолжает расти, сообщил Национальный банк Украины.

За последние две недели НБУ продал на межбанке $‭557‬ млн, чтобы поддержать курс гривны Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. Заявление регулятора опубликовано на его сайте 10 марта.

"Распространение коронавируса в мире пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж", – сообщили в НБУ.

Регулятор отметил, что цены на импорт (особенно на энергоносители) снижаются даже быстрее, чем на экспорт, что ведет к сокращению стоимостных объемов импорта.

"В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным", – заверили в Нацбанке.

НБУ отметил, что продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и за мировыми финансовым и товарным рынками, чтобы, в случае необходимости, проводить интервенции на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. За последние две недели НБУ уже продал на межбанке $‭557‬ млн.

"Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность – более $8 млрд. Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", – заявил регулятор.

10 марта курс гривны в украинских обменниках снизился до минимума с августа 2019 года, а на межбанковском рынке – до минимума с сентября. Утром в украинских обменниках доллар в среднем покупали по 25 грн/$, а продавали по 25,5 грн/$, на открытии межбанковского рынка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$. Чтобы поддержать гривну, Нацбанк вышел на межбанк с интервенцией и продал $250 млн.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.