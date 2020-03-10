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Инфляция в феврале 2020 года составила 2,4% – Госстат

Сильнее всего в феврале 2020 года подешевели яйца (на 17,6%), а подорожала стоимость услуг водоснабжения (на 15,3%), заявили в украинском Госстате.

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По сравнению с январем инфляция замедлилась на 0,3%
По сравнению с январем инфляция замедлилась на 0,3%
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Уровень инфляции в Украине в феврале 2020 года к февралю 2019-го составил 2,4%, говорится в экспресс-выпуске (.pdf) Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с декабрем 2019 года инфляция замедлилась на 0,1%, по сравнению с январем 2020-го – на 0,3%.

"В февраля цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4%. Больше всего (на 17,6%) подешевели яйца. На 5,1–0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло. В то же время на 2,2–0,2% подорожали фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых, рис", – сказано в сообщении.

Цены на алкоголь и табачные изделия, по данным Госстата, выросли на 0,8%. Одежда и обувь подешевели на 4,3%.

Также в сообщении Госстата отмечается, что благодаря снижению тарифов на природный газ (-12,9%) опустились тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. На 1,4% снизились тарифы на горячую воду и отопление. "Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 15,3%, канализацию – на 12,6%. Повышение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 3,2%. В то же время на 2% подешевели топливо и масла", – говорится в отчете.

По данным Нацбанка Украины, в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1%. По итогам 2020 года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 4,8%.

Теги: Украина, инфляция, статистика, Госстат, отопление, цены, водоснабжение, хлеб, тарифы, электроэнергия, табачные изделия
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