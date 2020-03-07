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Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом

По мнению аналитиков Fitch Ratings, Украина добилась значительного прогресса "в получении законодательного одобрения для ряда реформ". Если они будут реализованы, то это может "устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов в Украине".

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Fitch подтвердил кредитные рейтинги Украины
Fitch подтвердил кредитные рейтинги Украины
Фото: EPA

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне B с положительным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном 6 марта.

"Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия [Украины] с МВФ в рамках новой программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета", – сказано в релизе Fitch.

По мнению аналитиков агентства, Украина "добилась значительного прогресса в получении законодательного одобрения для ряда реформ, которые, если они будут эффективно и надежно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов" в стране.

Политическая ситуация в Украине, считает Fitch, помогает обеспечивать "улучшенную макроэкономическую стабильность, подкрепленную гибкостью обменного курса, независимостью Национального банка Украины и приверженностью его целевому уровню инфляции (5% плюс или минус 1% в 2020 году) и умеренным фискальным дисбалансом".

Fitch считает, что перспективам роста и инвестиций в Украине могут помешать проблемы с "адекватным и своевременным проведением реформ, верховенством права, коррупцией и налогообложением".

Нынешний рейтинг на уровне B с положительным прогнозом агентство Fitch установило в сентябре 2019 года, по итогам выборов в Верховную Раду и назначения "прозападного правительства Алексея Гончарука".

После отставки Гончарука 4 марта 2020-го американская финансовая компания Morgan Stanley рекомендовала продавать украинские облигации, опасаясь сворачивания реформ и сотрудничества с финансовыми организациями, в частности с МВФ.

Теги: Украина, налоги, коррупция, рейтинг, инфляция, инвестиции, МВФ, экономика, реформы, Fitch, РДЭ
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