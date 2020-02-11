Инфляция в январе составила 3,2% – Госстат Украины

В январе 2020-го к декабрю 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 0,2%, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, больше всего в январе подорожали овощи Фото: pixabay.com (архив)

В январе 2020 года инфляция на потребительском рынке Украины составила 3,2% (к январю 2019 года). Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины (Госстата), опубликованном (.doc) 10 февраля.

"Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составила 0,2%, с январем 2019-го – 3,2%. Базовая инфляция в январе 2020 года по сравнению с декабрем составила -0,2%, с январем 2019-го – 3,3%", – говорится в документе.

По данным Госстата, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Больше всего подорожали овощи (6,6%). "Цены на кисломолочные продукты, говядину, продукты переработки, зерновые продукты, безалкогольные напитки, молоко и сыры выросли на 1,4–0,3%. В то же время на 1,5–0,3% подешевели яйца, сахар, свинина, рис, рыба и рыбные продукты, подсолнечное масло", – добавили в службе.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Алкоголь и табачные изделия подорожали на 0,8%, тарифы на коммунальные услуги выросли на 1,7%, при этом тарифы на отопление снизились на 2,9%.

По информации Госстата, в январе также подешевели одежда (на 5,5%) и обувь (на 5,7%), стоимость проезда в общественном (0,7%) и железнодорожном транспорте (1,5%).

По данным Нацбанка Украины, в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1%. По итогам 2020 года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 4,8%.