Пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11% – министр соцполитики

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, в 2020 году индексированные пенсии получат около 11 млн граждан.

В 2020 году украинцы получат повышенные пенсии. Об этом 6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет на протяжении года осуществлено, мы начнем эту работу уже с 1 апреля", – сказала она.

Министр отметила, что в Украине действует закон, согласно которому индексация пенсий проводится ежегодно.

"В этом году это 11%, потому что это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года. То есть на 11% должны быть повышены размеры пенсий", – объяснила Лазебная.

План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля. Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.