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07 февраля, 2020
 
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"Лучше до старости не доживать". Юмористка Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Российская телеведущая и юмористка Регина Дубовицкая заявила, что, не работая, пенсионер не может прожить на свою пенсию в Москве.

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Дубовицкая: Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст
Дубовицкая: Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст
Фото: utro.ru

71-летняя российская телеведущая и юмористка Регина Дубовицкая в комментарии изданию Teleprogramma заявила, что получает маленькую пенсию, на которую невозможно прожить.

"У меня пенсия 16 тыс. руб. ($250. – "ГОРДОН") Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги. Как я считаю, в Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя", – рассказала Дубовицкая.

Она также отметила, что в РФ пенсионеры остаются практически без средств к существованию.

"Я не могу без работы. Мне нравится, что я делаю. Расскажу вам такой случай. Я в одном магазине все время покупаю продукты. И вот однажды познакомилась там с бабушкой, которая сидит около него. Я вышла и положила ей деньги. Оказывается, это школьная учительница. Она осталась одна. Уже старенькая дама. Я не знаю, какую она пенсию получает. Но на эту пенсию она не может жить. Разве это правильно, что человек всю жизнь был школьным учителем в младших классах, а теперь стоит с протянутой рукой. В Москве на 15 тыс. руб. ($235. – "ГОРДОН"не прожить. Даже за однокомнатную квартиру приходится платить немалые деньги. Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст", – заявила Дубовицкая.

Регина Дубовицкая родилась 31 декабря 1948 года в Шадринске Курганской области. С октября 1987 года она ведущая и руководитель программы "Аншлаг".

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", одобренный Советом Федерации в тот же день.

Теги: Россия, Москва, старость, пенсии, пенсионеры, телеведущая, пенсия, Регина Дубовицкая
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