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У украинцев на борту лайнера Grand Princess нет признаков коронавирусной болезни – МИД Украины

На борту Grand Princess, который пришвартовался в порту Окленда в США, находится 49 граждан Украины, из них 47 – члены экипажа и два пассажира. Как сообщил изданию "ГОРДОН" директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, у украинцев нет жалоб на условия пребывания на борту судна, где произошла вспышка коронавируса.

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Grand Princess находится в порту Окленда
Grand Princess находится в порту Окленда
Фото: ЕРА

У граждан Украины на борту круизного лайнера Grand Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2, нет признаков заболевания Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"8–9 марта консул генерального консульства Украины в Сан-Франциско провел телефонные разговоры с указанными гражданами Украины. В ходе беседы выяснилось, что украинцы на данный момент не имеют признаков инфицирования", – заявил Погорельцев.

По словам дипломата, у украинцев (47 членов экипажа и двух пассажиров) нет жалоб на условия пребывания на борту судна.

Береговая охрана США доставила на корабль необходимое количество тестов на коронавирус, проверка пассажиров и членов экипажа продолжается.

"По результатам тестов будут приниматься решения о сроках пребывания людей на борту судна. А далее будет решаться вопрос, что делать. У части людей есть контракты, и решение о перемещении люди будут принимать с учетом этих контрактов", – пояснил Погорельцев.

У двух пассажиров Grand Princess, которые находились на борту с 11-го по 21 февраля, обнаружили коронавирус, один из них умер в больнице. После этого судно решили остановить у берегов Калифорнии.

9 марта его пришвартовали в порту Окленда. На борту корабля находится 2421 пассажир и 1113 членов экипажа, коронавирусную инфекцию диагностировали у 21 человека, из них 19 – члены экипажа.

Президент США Дональд Трамп 6 марта заявил, что хотел бы, чтобы заболевшие пассажиры и члены экипажа оставались на судне.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее очень реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев – 686. 202 из них – за последние сутки.

Теги: США, МИД Украины, Калифорния, Сергей Погорельцев, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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