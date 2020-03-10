Женщина, которую на оккупированной части Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус, недавно вернулась из Китая.

9 марта на оккупированной территории Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Об этом 10 марта заявило "министерство здравоохранения ДНР".

В "ведомстве" утверждают, что женщина прибыла из Китая 6 марта в аэропорт Шереметьево. У нее отсутствовали признаки инфицирования COVID-19, а 9 марта при прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" у женщины зафиксировали температуру 37,2.

Других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается, но ее госпитализировали.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев – 686. 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.