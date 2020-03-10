Матч "Шахтера" в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

В Германии, где пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер", по состоянию на 9 марта коронавирусом SARS-CoV-2 заразилось 1112 человек.

Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги Фото: EPA

Поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и "Шахтером" пройдет без болельщиков, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги. По информации телеканала "Футбол 1", поединок Лиги Европы планировали посетить 300 болельщиков "Шахтера".

"Мы сожалеем об этом решении, но хотим действовать с максимальной осторожностью в интересах всех участников", – сказал управляющий директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер.

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" пройдет 12 марта в немецком городе Вольфсбург. Начало – в 22.00.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. В Германии заражено 1112 человек, умерших нет.