Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Матч "Шахтера" в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

В Германии, где пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер", по состоянию на 9 марта коронавирусом SARS-CoV-2 заразилось 1112 человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги
Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги
Фото: EPA

Поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и "Шахтером" пройдет без болельщиков, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги. По информации телеканала "Футбол 1", поединок Лиги Европы планировали посетить 300 болельщиков "Шахтера".

"Мы сожалеем об этом решении, но хотим действовать с максимальной осторожностью в интересах всех участников", – сказал управляющий директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер.

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" пройдет 12 марта в немецком городе Вольфсбург. Начало – в 22.00.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. В Германии заражено 1112 человек, умерших нет.

Теги: футбол, Германия, Лига Европы, Шахтер Донецк, Вольфсбург, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS