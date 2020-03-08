Основной полузащитник "Шахтера" пропустит матч 1/8 Лиги Европы из-за травмы – СМИ

Украинский полузащитник Тарас Степаненко получил травму мениска, из-за чего не сможет принимать участие в ближайших поединках "Шахтера", пишет ресурс Football.ua.

Степаненко в текущем сезоне сыграл 28 матчей за "Шахтер" Фото: EPA

Украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", сообщает ресурс Football.ua.

По информации источника, игрок "Шахтера" получил травму мениска. Сроки восстановления Степаненко неизвестны.

Football.ua отмечает, что участие украинца в ответном поединке против "Вольфсбурга", а также в матчах сборной Украины против Франции и Польши, остается под вопросом.

"Шахтер" сыграет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" 12 марта в Германии. Начало – в 22.00.

Степаненко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.