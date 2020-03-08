Основной полузащитник "Шахтера" пропустит матч 1/8 Лиги Европы из-за травмы – СМИ

Украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", сообщает ресурс Football.ua.
По информации источника, игрок "Шахтера" получил травму мениска. Сроки восстановления Степаненко неизвестны.
Football.ua отмечает, что участие украинца в ответном поединке против "Вольфсбурга", а также в матчах сборной Украины против Франции и Польши, остается под вопросом.
"Шахтер" сыграет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" 12 марта в Германии. Начало – в 22.00.
Степаненко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.