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"Шахтер" в матче с семью голами победил "Колос", "Динамо" обыграло "Александрию". Результаты 22-го тура УПЛ

"Шахтер" после победы над "Колосом" в 22-м туре чемпионата Украины опережает "Динамо" на 14 очков.

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"Шахтер" победил "Колос" со счетом 4:3
"Шахтер" победил "Колос" со счетом 4:3
Фото: shakhtar.com

С 7-го по 8 марта прошел последний тур первой части чемпионата Украины по футболу, пишет официальный сайт УПЛ.

7 марта

"Ворскла" – "Олимпик" – 1:0

Гол: Кулач, 63 (пенальти)

Удаление: Кравчук, 78 ("Олимпик")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Десна" – "Заря" – 1:0

Гол: Филиппов, 37

Удаления: Гуцуляк, 21 – Лунев, 45+4

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

"Александрия" – "Динамо" – 1:3

Голы: Гречишкин, 62 (пенальти) – Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85

Удаление: Довгий, 47 ("Александрия")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

8 марта

"Львов" – "Карпаты" – 0:0

Удаление: Жонатан, 90+1 ("Львов")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

СК "Днепр-1" – "Мариуполь" – 3:0

Голы: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

Удаления: Чоботенко, 23, Яворский, 39, Игнатенко, 75 (все – "Мариуполь")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

"Колос" – "Шахтер" – 3:4

Голы: Милько, 37, 76, Гавриш, 67 (пенальти) – Тайсон, 12 (пенальти), Мораес, 31, 81, Тете, 60

Удаление: Маркос Антонио, 90+6 ("Шахтер")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

22-й тур – последний в первой части украинской Премьер-лиги. После этого команды делятся на две группы по шесть команд.

По результатам первой части чемпионата в верхнюю шестерку попали "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия" и "Колос".

Во второй шестерке сыграют СК "Днепр-1", "Мариуполь", "Олимпик", "Ворскла", "Львов" и "Карпаты".

Базовая дата проведения 23-го тура чемпионата Украины – 14 марта.

Турнирная таблица УПЛ:

Скриншот: upl.ua
Скриншот: upl.ua

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Заря Луганск, Шахтер Донецк, Карпаты Львов, Олимпик Донецк, Десна Чернигов, УПЛ, ФК Львов, Колос, СК Днепр-1, ФК Александрия
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