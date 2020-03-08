"Шахтер" примет "Динамо" в 24-м туре. Календарь второй части чемпионата Украины

8 марта завершились поединки 22-го тура Премьер-лиги. Команды разделились на две шестерки и во второй части чемпионата проведут еще 10 туров. Официальный сайт УПЛ опубликовал календарь второй части турнира.
23-й тур (базовая дата – 14 марта)
Верхняя шестерка: "Динамо" – "Десна", Заря" – "Шахтер", "Александрия" – "Колос".
Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Мариуполь", "Олимпик" – "Ворскла", "Львов" – "Карпаты".
24-й тур (базовая дата – 21 марта)
Верхняя шестерка: "Александрия" – "Заря", "Шахтер" – "Динамо", "Колос" – "Десна".
Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Олимпик", "Ворскла" – "Львов", "Мариуполь" – "Карпаты".
25-й тур (базовая дата – 4 апреля)
Верхняя шестерка: "Заря" – "Колос", "Динамо" – "Александрия", "Десна" – "Шахтер".
Нижняя шестерка: "Олимпик" – "Мариуполь", "Львов" – СК "Днепр-1", "Карпаты" – "Ворскла".
26-й тур (базовая дата – 11 апреля)
Верхняя шестерка: "Александрия" – "Десна", "Заря" – "Динамо", "Колос" – "Шахтер".
Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Карпаты", "Олимпик" – "Львов", "Мариуполь" – "Ворскла".
27-й тур (базовая дата – 18 апреля)
Верхняя шестерка: "Динамо" – "Колос", "Десна" – "Заря", "Шахтер" – "Александрия".
Нижняя шестерка: "Львов" – "Мариуполь", "Карпаты" – "Олимпик", "Ворскла" – СК "Днепр-1".
28-й тур (базовая дата – 22 апреля)
Верхняя шестерка: "Десна" – "Динамо", "Шахтер" – "Заря", "Колос" – "Александрия".
Нижняя шестерка: "Карпаты" – "Львов", "Ворскла" – "Олимпик", "Мариуполь" – СК "Днепр-1".
29-й тур (базовая дата – 25 апреля)
Верхняя шестерка: "Заря" – "Александрия", "Динамо" – "Шахтер", "Десна" – "Колос".
Нижняя шестерка: "Олимпик" – СК "Днепр-1", "Львов" – "Ворскла", "Карпаты" – "Мариуполь".
30-й тур (базовая дата – 2 мая)
Верхняя шестерка: "Александрия" – "Динамо", "Шахтер" – "Десна", "Колос" – "Заря".
Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Львов", "Ворскла" – "Карпаты", "Мариуполь" – "Олимпик".
31-й тур (базовая дата – 9 мая)
Верхняя шестерка: "Динамо" – "Заря", "Десна" – "Александрия", "Шахтер" – "Колос".
Нижняя шестерка: "Львов" – "Олимпик", "Карпаты" – СК "Днепр-1", "Ворскла" – "Мариуполь".
32-й тур (базовая дата – 16 мая)
Верхняя шестерка: "Александрия" – "Шахтер", "Заря" – "Десна", "Колос" – "Динамо".
Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Ворскла", "Олимпик" – "Карпаты", "Мариуполь" – "Львов".