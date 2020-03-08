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"Шахтер" примет "Динамо" в 24-м туре. Календарь второй части чемпионата Украины

Команды украинской Премьер-лиги завершили первую часть чемпионата и разделились на верхнюю и нижнюю шестерки, где будет сыграно еще 10 туров.

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"Шахтер" и "Динамо" сыграют в 24-м и 29-м турах
"Шахтер" и "Динамо" сыграют в 24-м и 29-м турах
Фото: shakhtar.com

8 марта завершились поединки 22-го тура Премьер-лиги. Команды разделились на две шестерки и во второй части чемпионата проведут еще 10 туров. Официальный сайт УПЛ опубликовал календарь второй части турнира.

23-й тур (базовая дата – 14 марта)

Верхняя шестерка: "Динамо" – "Десна", Заря" – "Шахтер", "Александрия" – "Колос".

Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Мариуполь", "Олимпик" – "Ворскла", "Львов" – "Карпаты".

24-й тур (базовая дата – 21 марта)

Верхняя шестерка: "Александрия" – "Заря", "Шахтер" – "Динамо", "Колос" – "Десна".

Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Олимпик", "Ворскла" – "Львов", "Мариуполь" – "Карпаты".

25-й тур (базовая дата – 4 апреля)

Верхняя шестерка: "Заря" – "Колос", "Динамо" – "Александрия", "Десна" – "Шахтер".

Нижняя шестерка: "Олимпик" – "Мариуполь", "Львов" – СК "Днепр-1", "Карпаты" – "Ворскла".

26-й тур (базовая дата – 11 апреля)

Верхняя шестерка: "Александрия" – "Десна", "Заря" – "Динамо", "Колос" – "Шахтер".

Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Карпаты", "Олимпик" – "Львов", "Мариуполь" – "Ворскла".

27-й тур (базовая дата – 18 апреля)

Верхняя шестерка: "Динамо" – "Колос", "Десна" – "Заря", "Шахтер" – "Александрия".

Нижняя шестерка: "Львов" – "Мариуполь", "Карпаты" – "Олимпик", "Ворскла" – СК "Днепр-1".

28-й тур (базовая дата – 22 апреля)

Верхняя шестерка: "Десна" – "Динамо", "Шахтер" – "Заря", "Колос" – "Александрия".

Нижняя шестерка: "Карпаты" – "Львов", "Ворскла" – "Олимпик", "Мариуполь" – СК "Днепр-1".

29-й тур (базовая дата – 25 апреля)

Верхняя шестерка: "Заря" – "Александрия", "Динамо" – "Шахтер", "Десна" – "Колос".

Нижняя шестерка: "Олимпик" – СК "Днепр-1", "Львов" – "Ворскла", "Карпаты" – "Мариуполь".

30-й тур (базовая дата – 2 мая)

Верхняя шестерка: "Александрия" – "Динамо", "Шахтер" – "Десна", "Колос" – "Заря".

Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Львов", "Ворскла" – "Карпаты", "Мариуполь" – "Олимпик".

31-й тур (базовая дата – 9 мая)

Верхняя шестерка: "Динамо" – "Заря", "Десна" – "Александрия", "Шахтер" – "Колос".

Нижняя шестерка: "Львов" – "Олимпик", "Карпаты" – СК "Днепр-1", "Ворскла" – "Мариуполь".

32-й тур (базовая дата – 16 мая)

Верхняя шестерка: "Александрия" – "Шахтер", "Заря" – "Десна", "Колос" – "Динамо".

Нижняя шестерка: СК "Днепр-1" – "Ворскла", "Олимпик" – "Карпаты", "Мариуполь" – "Львов".

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