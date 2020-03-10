Матч Лиги Европы в Харькове могут провести без болельщиков из-за коронавируса

Решение об ограничительных мерах во время проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом" в Харькове пока не принято, сказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют Фото: ua.depositphotos.com

В связи с угрозой распространения коронавируса Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом", который запланирован на 19 марта в Харькове, без болельщиков. Об 10 марта "Українським новинам" сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сейчас рассматриваем этот футбольный матч", – сказал он.

По словам Ляшко, пока не принято решение об ограничительных мерах во время проведения конкретно этого футбольного матча и возможности его проведения без болельщиков.

Он добавил, что об ограничительных мерах во время проведения массовых мероприятий 1-го и 9 мая пока речь не идет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще четырех человек проверяют.