ЕС согласовал продление антироссийских санкций

Санкции против российских и украинских физических и юридических лиц за нарушение территориальной целостности Украины будут продлены на шесть месяцев. Решение должно быть утверждено на встрече глав МИД стран Евросоюза 12 марта, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Санкции в связи с нарушением территориальной целостности Украины будут продлены на полгода Фото: Depositphotos.com

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал продление антироссийских санкций в связи с оккупацией Крыма. Об этом 4 марта в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласовали продление визовых ограничений и заморозки активов в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 компаний на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. Решение должно быть подтверждено министрами [иностранных дел стран Евросоюза] 12 марта", – написал он.

Eu ambassadors have extended visa bans & asset freezes against 175 Russians and separatists + 44 entities by six months for violating the territorial integrity of #Ukraine. Should be confirmed by ministers on 12 March. #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Эту информацию подтвердил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Это решение особенно ценно накануне шестой годовщины оккупации Крыма и демонстрирует единство ЕС в вопросе политики непризнания [присоединения АР Крым к РФ]. Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС в ответ на открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом", – отметил Точицкий в Facebook.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС. В списке ограничительных мер, введенных в ответ на нарушение территориальной целостности Украины, по состоянию на январь 2020 года было 177 физлиц (граждан Украины и России), а также 44 компании. 4 марта Йозвяк писал, что Евросоюз решил разморозить активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.