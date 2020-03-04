Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

ЕС согласовал продление антироссийских санкций

Санкции против российских и украинских физических и юридических лиц за нарушение территориальной целостности Украины будут продлены на шесть месяцев. Решение должно быть утверждено на встрече глав МИД стран Евросоюза 12 марта, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санкции в связи с нарушением территориальной целостности Украины будут продлены на полгода
Санкции в связи с нарушением территориальной целостности Украины будут продлены на полгода
Фото: Depositphotos.com

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал продление антироссийских санкций в связи с оккупацией Крыма. Об этом 4 марта в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласовали продление визовых ограничений и заморозки активов в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 компаний на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. Решение должно быть подтверждено министрами [иностранных дел стран Евросоюза] 12 марта", – написал он.

Эту информацию подтвердил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Это решение особенно ценно накануне шестой годовщины оккупации Крыма и демонстрирует единство ЕС в вопросе политики непризнания [присоединения АР Крым к РФ]. Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС в ответ на открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом", – отметил Точицкий в Facebook.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС. В списке ограничительных мер, введенных в ответ на нарушение территориальной целостности Украины, по состоянию на январь 2020 года было 177 физлиц (граждан Украины и России), а также 44 компании. 4 марта Йозвяк писал, что Евросоюз решил разморозить активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, оккупация, сепаратисты, Евросоюз, Николай Точицкий, Рикард Йозвяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Зеленская отказалась от натурального меха – инициатор движения UAnimals
Зеленская отказалась от натурального меха – инициатор движения UAnimals
  Go!. alyona alyona выпустила клип на саундтрек к ленте "Пульс". Видео
  Go!. alyona alyona выпустила клип на саундтрек к ленте "Пульс". Видео
"Совсем не Буратино". Ефросинина исполнила для сына танец-колыбельную
"Совсем не Буратино". Ефросинина исполнила для сына танец-колыбельную
  В Киеве выступит группа Liverpool Legends
  В Киеве выступит группа Liverpool Legends
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS